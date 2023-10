Triunfo de oficio do Pontevedra para colocarse a dous puntos do liderado (3-0)

Partido de liga entre Pontevedra CF e Oviedo Vetusta en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra CF e Oviedo Vetusta en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra CF e Oviedo Vetusta en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra CF e Oviedo Vetusta en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra CF e Oviedo Vetusta en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra CF e Oviedo Vetusta en Pasarón © Cristina Saiz

A afección granate volveu vivir este domingo un festival goleador protagonizado polo Pontevedra Club de Fútbol ante un Real Oviedo Vetusta que aguantou e mantívose con vida ata practicamente o final. De feito, aínda que o resultado pode facer crer que foi unha tarefa sinxela, non foi ata o minuto 89 cando lograron sentenciar, anotando dous dos tres goles en tan só dous minutos.

E así, sen ofrecer a versión á que nos teñen afeitos xornada tras xornada, o equipo granate suma outros tres importantísimos puntos cos que mete a directa para asaltar o liderado aproveitando o empate do Zamora en casa do Fabril e colocarse a dous puntos do primeiro posto.

Comezou o encontro con dominio total do Pontevedra, dono e señor da posesión aínda que incapaz de meterlle ritmo ao xogo. A velocidade de circulación era máis lenta que noutros encontros e custaba superar a liña de cinco do Oviedo Vetusta, que basculaba e non deixaba espazos.

Ante esa situación, o conxunto granate optou, como de costume, por abrir ás bandas e buscar o centro, conseguindo así a primeira chegada a área rival aos cinco minutos de xogo. Apertura á dereita a Bastos, que avanzou cara a dentro e cedeu a Mario Gómez, pero o seu chute foise lixeiramente desviado. Pouco despois probou fortuna Yelko pero tampouco viu os tres paus.

Así se chegou ao minuto 11 de xogo e con el a xogada polémica da primeira metade. Chiqui centrou a Rufo e a inchada granate reclamou un posible penalti sobre o ariete madrileño, que caeu dentro da área sen que o colexiado vise nada punible.

O xogo continuou co Pontevedra tendo un control claro do esférico e por fin adiantouse no marcador. Avisou primeiro Chiqui cun chute desde o vértice da área que Marco desviou ao lateral do campo, e automaticamente na seguinte xogada fíxose xustiza. Sacaron de banda os granates e centro de Garay que rexeitou a zaga visitante, o coiro caeu nos pés de Samu Mayo, colocouse o balón na esquerda e sacou un potente disparo que un defensor desviou ao fondo da rede. Adiantábanse así os locais coa estrea do 14 como goleador.

Os deberes, polo momento, xa estaban feitos, pero aínda quedaba moito partido por diante. A pesar diso, o Oviedo apenas tiña recursos para xerar algún tipo de perigo ao equipo de Yago Iglesias, que estaba en busca dun segundo gol que lles dese certa tranquilidade.

E ao fío do descanso puido o Pontevedra ampliar a renda. Primeiro Yelko cun disparo que deu na defensa, e pouco despois cunha boa combinación entre Rufo e Chiqui, pero este último non logrou chegar ao remate do que era un gol cantado.

Despois do paso polos vestiarios chegaron os cambios no equipo asturiano, necesitado dun gol que os metese no partido. E foi precisamente coa entrada de Xavi Sola e de Izan cando as forzas igualáronse, aínda que non o resultado. Sola recibiu entre liñas aproveitando que Álex González quedou descolgado e non baixou a defender para probar fortuna cun bo disparo, pero un defensor granate desviou a córner.

Replicó pouco despois o Pontevedra cunha chegada pola banda esquerda de Chiqui, foi ata liña de fondo, centrou a Yelko, pero tardou demasiado en reaccionar e o gardameta adiviñou a súa intención facendo unha moi boa estirada coa que mandou o balón para saque de esquina.

O equipo local necesitaba matar o partido, pero o Oviedo estaba disposto a poñelo contra as cordas. Tanto foi así que tiveron a balón parado a ocasión máis clara do partido, pero Edu Sousa, na súa primeira aparición da segunda metade, meteu unha man salvadora coa que evitou o gol do empate.

Estaba a complicarse as cousas o Pontevedra e optou Yago Iglesias por mover ficha, dando entrada a Hermelo e Jaichenco para facer un lavado para o seu equipo cando quedaban 10 minutos por disputarse. Antes entraran Charly e Toño en lugar de Bastos e Dali.

E con esas modificacións o conxunto local sacou o carácter que lle faltaba ata o momento e mellorou no seu xogo, aproveitando que o Oviedo xa empezaba a deixar espazos entre liñas para ir en busca do empate.

E foi así como no minuto 89, nun saque de porta visitante, o Pontevedra asinou a vitoria. Samu Mayo fíxose co coiro no medio do campo, envío a Toño, e entre centrais apareceu só Jaichenco para bater por abaixo ao gardameta e facer respirar á afección granate.

Non se conformou o Pontevedra co 2-0 e seguiu indo a por máis. Así, dous minutos despois, Charly noutro contragolpe gañoulle a partida ao seu defensor, plantouse diante de Marco e xutou potente coa esquerda, asinando o 3-0 co que concluíu no encontro.

Por diante quedaban aínda seis minutos de desconto nos que Álex González, na última acción do partido, tivo o cuarto gol nas súas botas, pero o seu chute deu na madeira.

PONTEVEDRA CF (3): Edu Sousa, Bastos (Charly, min. 70), Churre, Mario Gómez, Álex González, Rufo (Jaichenco, min. 80), Yelko, Chiqui (Hermelo, min. 80), Samu Mayo, Dalisson (Toño, min. 74) e Garay.

OVIEDO VETUSTA (0): Marco, Yayo (Miguel, min. 87), Víctor Blanco (Nico Pereira, min. 63), Enol, Miguélez (Xavi Sola, min. 57), Aimar Collante, Charbel (Sesé, min. 63), Omar Falah, Marco Esteban (Izan, min. 57), Diego Menéndez e Jaime V.

Goles: 1-0, min. 26, Samu Mayo. 2-0, min. 89, Jaichenco. 3-0, min. 91, Charly.

Incidencias: Partido entre Pontevedra CF e Oviedo Vetusta correspondente á xornada 8 de Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 2.198 espectadores.