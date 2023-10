O Pontevedra rasca un punto na casa dun correúdo Avilés (1-1)

Real Avilés - Pontevedra CF © Real Avilés Industrial Real Avilés - Pontevedra CF © Real Avilés Industrial Real Avilés - Pontevedra CF © Real Avilés Industrial Real Avilés - Pontevedra CF © Real Avilés Industrial

Acabou a xeira de vitorias para o Pontevedra Club de Fútbol, que rascou un bo punto en casa dun complicado Real Avilés que se adiantou desde os once metros ao fío do descanso, pero a reacción granate chegou nada máis saír dos vestiarios cun bo remate de cabeza de Samu Mayo, que repetiu como goleador por segunda xornada consecutiva.

Empezou o partido co Pontevedra moi cómodo coa pelota, repetindo o mesmo once que ante o Oviedo e con Bastos facendo súa a banda dereita para xerar certo perigo en área rival. Precisamente a primeira ocasión foi para os granates aos dous minutos de xogo, pero o disparo de Yelko foise arriba por moi pouco.

Foise equilibrando aos poucos o envite, os dous equipos alternábanse as posesións, pero as chegadas a portería brillaban pola súa ausencia.

Así se alcanzou o minuto 23 de xogo, momento no que se chegou a seguinte ocasión dos visitantes. Garay e Bastos combinaron en banda dereita, o 2 filtrou un pase da morte a Rufo, pero o chute do madrileño repeleuno a defensa.

Produciuse un punto de inflexión a partir de aí. Samu Mayo comezou a liderar o centro do campo e o Pontevedra foi collendo a mobilidade que lle faltaba ao comezo do encontro. Con todo, non foi ata pasada a media hora de xogo cando volveron avisar os granates coa ocasión máis clara ata o momento. Yelko roubou a carteira ao seu par, abriu a banda sobre Rufo, que sentou a Pedro Orfila, pero Álvaro Fernández tapou á perfección e evitou un gol practicamente cantado.

E tras ese posible 0-1 chegou a reacción automática do Avilés por medio de centros laterais que voaban con moitísimo perigo sobre a área do Pontevedra. Primeiro avisou Claudio cun remate dun córner que se foi un pouco alto, continuou o xogo con outro bo balón de Mecerreyes buscando o segundo pau que Edu Sousa desviou a saque de esquina cunha moi boa intervención, e xa no minuto 42 foi a xogada decisiva do primeiro tempo. Mecerreyes rematou de cabeza outro centro e o balón deu na man de Samu Mayo. Xogada afortunada para o equipo local e penalti claro que Jorge enviou á rede para subir o 1-0 ao marcador.

Buscou o Pontevedra a reacción ao fío do descanso cun disparo afastado de Dalisson, pero Álvaro volveu ser providencial para meter unha man incrible coa que unha vez máis evitou o gol granate.

Tras o paso por vestiarios, os de Yago Iglesias saíron decididos a arriscar e darlle a volta á situación. Modificou posicións o técnico visitante, que pasou a xogar cunha defensa de tres, Álex González desapareceu da banda esquerda para pasar a ser dianteiro, converténdose así nun quebradizo de cabeza para a zaga avilesina.

Precisamente das botas do capitán chegou a xogada do empate. Cumpríronse tan só seis minutos da segunda metade, Álex puxo o balón no punto de penalti e Samu Mayo apareceu desde segunda liña para enviar un cabezazo medido ao segundo pau e repetir como goleador unha xornada máis.

Despois o gol da igualada os locais deron un paso adiante e case aproveitan un erro na zaga granate para facer o 2-1. Corría o minuto 60, Claudio deixoulla na dereita a Alorda, que se escapou en velocidade, pero o seu disparo foi demasiado escorado e Edu Sousa blocó ben abaixo.

O vendabal local non cesou e Davo Fernández tamén probou sorte cun bo chute, o gardameta pontevedrés despexou mal, o esférico paseouse en área pequena, pero para fortuna do Pontevedra ningún xogador do Avilés acertou a rematar.

Axitou o banco o técnico asturiano metendo toda a súa artillería en ataque e Yago Iglesias fixo o propio dando entrada a Jaichenco e Charly.

Creceron os locais cos cambios e chegou o vendabal ofensivo en área de Edu Sousa, providencial unha vez máis para evitar o gol. Trabanco enviou un centro medido a Isma Cerro, que rematou de cabeza entre os tres paus, pero o porteiro granate volveu estar moi atento para evitar o segundo. Antes Chiqui tentárao tras apertura de Jaichenco á banda, pero o seu disparo foise polo lateral da rede.

Alcanzáronse os últimos 10 minutos de partido, desconto incluído, o Avilés aumentou en ritmo, pero o Pontevedra soubo aguantar en defensa para rascar un bo punto a domicilio ante un rival que quizá mereceu un pouco máis.

REAL AVILÉS INDUSTRIAL (1): Álvaro Fernández, Trabanco, Pedro Orfila, J. del Amo, Néstor Senra, Guram, Mecerreyes, Jorge (Joel del Pino (min. 81), Alorda (Espina, min. 68), Davo Fernández (min. 73, Isma Cerro) e Claudio (min. 68, Natalio)

PONTEVEDRA CF (1): Edu Sousa, Bastos (Charly, min. 68), Churre, Mario Gómez, Álex González, Rufo, Yelko, Chiqui, Samu Mayo, Dalisson (Jaichenco, min.75) e Garay.

Goles: 1-0, min. 42, Jorge (p.). 1-1, min. 51, Samu Mayo.

Incidencias: Partido entre Real Avilés Industrial e Pontevedra Club de Fútbol correspondente á xornada 9 de Segunda RFEF disputado no Estadio Román Suárez Puerta.