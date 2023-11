O Arosa despega con goleada á Sarriana (0-3)

Sarriana - Arosa © Arosa SC

Unha vez deixada atrás a resaca copeira, o Arosa tivo este domingo un novo enfrenamiento ligueiro. O seu rival, nesta ocasión, a recentemente ascendida Sarriana, que se viu condenada pola pegada dun equipo arlequinado que parece que está a empezar a carburar.

E tras o esforzo realizado contra o Granada na Copa do Rei, os xogadores de Luisito responderon tanto mental como fisicamente, enchufaron as que tiveron e apenas sufriron a nivel defensivo.

Pero non foi ata o minuto 23 cando chegou o primeiro tanto. O colexiado pitou pena máxima e Antón Concheiro, desde os once metros, adiantou o Arosa.

O gol sentou como un xerro de auga fría aos de Sarriana e vían como os visitantes pasábanlles unha e outra vez por encima e sentenciaban en tan só 15 minutos. Martín Diz, no 33, subía o 0-2 ao marcador, e pouco despois, Concheiro, reaparecía como goleador e anotaba o 0-3.

Na segunda parte o resultado non se volveu a mover, o Arosa tiña os tres puntos no bote e non sufriu en tarefas defensivas, cómodo en todo momento sen ver perigar a súa portería.

