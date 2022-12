27 días: Morirá aunque no quieras

Hay cosas en la vida que no tienen sabor a vida. Asuntos que solo tienen sombras debajo de los hombros. Algunas miradas llenas de hipocrecía que pueden parecer sinceras. La muerte tiene muchos rostros. Mueren los cuerpos y algunos amores también. Sabemos tan poco de nosotros mismos. Llegan unas cuantas respuestas a mi mente. Como por ejemplo la realidad cruda de extrañar a alguien después de su muerte. O el sabor a falso amor que deja entre los dedos el falso amor.

Cuando duele el corazón es cuando mas nos fortalecemos adentro, profundo, intenso. Las grietas van a cerrar, sanaremos. Cada cosa cae en su justo lugar. Las lágrimas se van a secar y de seguro el viento se llevará los recuerdos. Solo quedará un poco de lo que valió la pena vivir. Debemos confiar en nuestro instinto protector. La vida siempre te quita lo que parece amor pero no lo es. Limpiando el camino.

Hay imitaciones mediocres de amor que con el tiempo van oliendo más y más a mierda. Es inevitable llorar. Deja libre esa lágrima. Permìtele escapar. No es agua pero limpia. No es fuego pero quema. No es amor pero duele.

Lo que no te merece morirá quieras tú o no quieras.