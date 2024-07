Gente de Letras y Ramiro de Maeztu

Me pregunto por qué, aunque las cosas cambian, existen costumbres arraigadas en el mundo de la cultura, quizás demasiada crítica a los otros, poca autocrítica, quizás muchos silencios…

Quizás, desde el siglo dieciséis/diecisiete hemos caído aquí en el foso hispánico a demasiada crítica en el mundo de la cultura, el siglo de oro estuvo lleno de oro y de plata y de platino y de mierda. Hubo demasiada crítica, demasiadas espadas verbales, aprovechando realidades ambientales fuera de la literatura en sí, unos que eran descendientes de y eran sangre nueva, otros, que no tenían suficiente talento, aquellos que venían de familias de pocos maravedíes. En fin, no les voy a contar aquí, la historia de Cervantes, Teresa de Jesús, Juan de Yepes, Fray Luis de León, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón, y, otros, denominados de primera o de segunda o de tercera espada y espadas. No soy yo, quiénes van a juzgar el valor de las obras, para eso están los cátedros y críticos.

Pues eso ha continuado, pero ahora, o siempre se ha hecho de dos formas especialmente duras y trágicas y cortantes. Una, criticar a los otros, personas y obras, sin piedad. Otra, ignorarlos y olvidarlos a sus personas y sus producciones culturales. Estas dos dimensiones de la cultura, continúa siglo tras siglo, sea en Madrid, sea en provincias. Parece que este virus evolutivo darwiniano va constantemente adaptándose a las circunstancias y a los ambientes. Ahora, indican que se han multiplicado en las Redes Sociales. Se alaba unos productos hasta montañas como el Everest, y, quizás no sean tanto; se critica otros hasta las fosas de las Marianas, y, quizás no sean tan bajos, y, sobretodo se ignoran a otras personas y obras, como si estuviesen relegados en campos de concentración del Sahara, perdidos en cuevas sin contacto con el aire del mundo…

Me he encontrado con un artículo de Ramiro de Maeztu, titulado: Gente de Letras, firmado en 1896, que lo he tomado del libro, Una mirada a España, que es una antología de columnas de Maeztu. Y, me atrevería a indicar y a expresar y a decir, que con la legalidad vigente de los derechos de autor, que alguna revista de cultura o algún suplemento cultural o algún periódico vuelvan a publicar esta columna periodística de opinión. Porque, evidentemente, con las modificaciones de los tiempos, en lo esencial ocurre lo mismo hoy.

Cierto es, que hoy, no existen tertulias literarias, como las que él cuenta, que los contertulios se pasaban toda la tarde en ellas, e, iban a sus casas y volvían hasta altas horas de la noche. No sé, si esto es posible. ¿Porque de qué vivían y de qué trabajaban, y, cuando escribían y cuándo pensaban y cuándo leían…? No sé, cuánto es o era realidad y cuánto es y era metáfora e hipérbole y exageración y cuento en este artículo de Maeztu, aunque con una esencia de realidad y de verdad.

Ahora, ahora dirán se pasan muchos, tardes enteras, de alguna manera y de otra, picoteando como las gallinas en decenas de páginas de Internet, algunos comentando unas cosas y otras, aquellos leyendo lo que se dicen sobre sus producciones y sobre los otros. También, en medio informándose de lo último y de lo actual. Pero es inmenso este dragón no hay término, no hay final, siempre hay algo nuevo. Y, quizás lo bueno y nuevo, se pierde en la ingente cantidad de trigo y cereal esparcido por el mundo de la cultura. ¿Hoy, hay que seguir haciéndose la pregunta eterna, se perderán obras geniales y maestras en la barahúnda de masa de toneladas de cultura creada o inventada o imaginada o diseñada…?

Cierto es, que cada uno habla según le va la feria de la cultura. Según la edad, según las esperanzas. Un escritor y articulista notable, el señor Jesús Nieto de Málaga, leía el otro día que indicaba, que solo si se quiere triunfar en las letras, hay que venir a Madrid. Si entendí bien, muchos, se encontrarán con el silencio y el fracaso expresaba a media voz, pero que alguno o algunas voces triunfarían. Que hay que seguir haciéndolo en Madrid.

En definitiva, en el reino de las tertulias, aunque ahora no sean como las de finales del siglo diecinueve, que de alguna manera, perduraron hasta 1950. Y, después, el mundo cambió, cuando decía Mingote, también estando en tertulias, que entonces, hacia los años cincuenta las tardes eran interminables, pero que ahora, hablando de finales del veinte, ya nadie tenía tiempo…

Diré, diré otra vez, lo que he escrito hasta la saciedad. Creo que a la cultura le faltan directorios, directorios por artes y por oficios y por territorios. Esos directorios, fichas de cada autor o autora, como máximo de mil palabras. Podrían explicar la labor de cada uno. Y, así, el que quisiese enterarse de la producción de los otros, tendría un hilo del que tirar. Creo que esto es lo esencial y este es la llave si queremos que la cultura tenga una realidad real. Que la cultura sea y sirva para el ser humano. Si queremos que sea justa, que alguien que lleve diez o treinta o cincuenta años fabricando ideas culturales, en el campo que sea, al menos tenga una posibilidad de ser y estar en este mundo, de que su trabajo permanezca, aunque sea a medias...

Esto les digo a las Gentes de Letras…

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (29 junio-07 jul. 24 cr).