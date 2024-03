Compromiso da Deputación para modificar a reforma de Campelo atendendo ás peticións veciñais

Reunión de persoal do Concello de Poio e da Deputación coa veciñanza de Campelo © Concello de Poio

Representantes do Concello de Poio e da Deputación de Pontevedra, con presenza de persoal técnico, mantiñan este xoves un encontro en Campelo para analizar o proxecto para mellorar a seguridade viaria coa creación dunha senda peonil na EP 0601, entre Campelo e a contorna da Seara.

Isabel Couselo, deputada provincial de Infraestruturas e Mobilidade, e Ángel Moldes, alcalde de Poio, acudían a este encontro. Couselo sinalou que a institución provincial, co novo goberno, está disposta a realizar modificacións e asumir os custos económicos que permitan adaptar o proxecto ás necesidades veciñais.

A intención por parte da Deputación, segundo manifestaba a representante provincial, é que non se provoquen novos problemas coa reforma.

Un dos puntos que xera máis oposición por parte do goberno local e da veciñanza é o establecemento do sentido único desde a Praza da Granxa ata o Camiño dos Mouchos, onde se crearía unha rotonda.

No proxecto previsto en 2022 desviábase o tráfico en sentido inverso, o que acceda desde a PO-308, por un camiño municipal que, segundo sinalan os representantes locais, carece do ancho e da capacidade para asumir esa carga de vehículos.

O proxecto previsto atópase nas redes sociais do Concello de Poio e nos próximos días abrirase un prazo para que as persoas afectadas soliciten unha cita cos técnicos do proxecto, que se desprazarán a Campelo para resolver dúbidas e atender propostas.

O proxecto redactado presenta un orzamento de tres millóns de euros e afecta a un tramo de 1,8 metros de lonxitude. Inclúe a reforma da contorna da Praza dá Granxa, coa inclusión de senllas de 2,5 metros de ancho e soterramento das instalacións de cable.