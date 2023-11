A atención primaria pontevedresa necesita sete médicos de familia "para estar nunha situación ideal"

O xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores, recoñeceu este luns que en atención primaria teñen "unha situación que aínda non é a ideal" en canto a persoal, con falta de profesionais en moitos centros de saúde, en especial, no relativo a pediatría, pero tamén en medicina de familia.

Así, asegurou que nestes momentos, fronte á situación dun ano atrás, esta área sanitaria "temos máis xente", algunha que chegou desde outras áreas sanitarias e comunidades autónomas. A pesar de todo, a atención primaria "ten moito que camiñar".

A modo de resumo, asegurou que a área sanitaria precisa sete médicos de familia "para estar nunha situación ideal". As prazas máis complicadas de cubrir son as de horario de tarde. No centro de saúde Virxe Peregrina, por exemplo, faltarían tres en horario de tarde "desde hai meses".

Contas á parte teñen os pediatras, pois non hai profesionais para cubrir as vacantes.

En canto aos puntos de atención comunicada (PAC), quedan "poucas prazas sen cubrir" e a situación solucionarase con "dous ou tres" profesionais.

A pesar de que "aínda hai prazas sen cubrir", insisten en que, a nivel dos PAC, "a día de hoxe non ocorre" o que sucedía o ano pasado.